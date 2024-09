O Festival de Cinema Italiano no Brasil será realizado neste ano de 7 de novembro a 8 de dezembro. A abertura do evento ocorrerá no auditório Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Em formato híbrido, o festival terá sessões presenciais em todo o Brasil e também filmes onlines que poderão ser vistos no site do evento.

O ator Pierfrancesco Favino no filme 'L'ultima Notte d'Amore' - Loris T. Zambelli/Divulgação

A mostra, que reúne destaques recentes da produção audiovisual italiana, completa 19 anos de existência.

TERCEIRO SINAL

A atriz Débora Falabella recebeu convidados para a estreia da temporada paulistana do monólogo "Prima Facie", protagonizado por ela, realizada no Teatro Vivo, na segunda-feira (23). As atrizes Carolina Manica e Marianna Armellini estiveram lá. Os atores Flavio Tolezani e Maria Bia também compareceram.