A "Bancada do Clima", como foi batizada a articulação que pretende reunir candidaturas de todo o país comprometidas com o meio ambiente e com um futuro sustentável, viu o número de adesões saltar de cinco para 185 cerca de uma semana após o seu lançamento, no dia 11 deste mês.

Encabeçado pela ex-secretária Marina Bragante (Rede), que concorre a uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, o grupo reúne candidatos ao cargo de vereador filiados a diferentes partidos, como PSDB, PT, PSOL, MDB, PDT, PSB, PSD e Partido Verde, além da Rede Sustentabilidade.

Os candidatos a vereadores Aava Santiago (PSDB), Grazi Oliveira (PSOL), Marina Bragante (Rede), Vanda Witoto (Rede) e Breno Garibalde (Rede), integrantes da Bancada do Clima - Divulgação

"A adesão de tantos vereadores em tão pouco tempo demonstra que a conscientização sobre as mudanças climáticas está crescendo. Estamos unindo forças para promover mudanças concretas em nossas cidades e mostrar que a ação local é fundamental para enfrentar desafios globais", diz Bragante.

A iniciativa é apoiada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que diz que a ampla participação da sociedade e de atores políticos em todos os níveis são indispensáveis para o enfrentamento da "grave e profunda" crise provocada pelas mudanças climáticas.

"Razão pela qual é tão bem-vinda e necessária a iniciativa da Bancada do Clima. É a reafirmação dessa premissa da corresponsabilidade e também da centralidade que as cidades têm no enfrentamento das mudanças climáticas", afirmou Marina, em mensagem transmitida ao grupo.

"A mitigação dos danos trazidos por este novo normal se soma à necessidade de adaptação e resiliência das cidades para lidar com as novas circunstâncias", disse ainda a chefe da pasta. "Precisamos eleger pessoas comprometidas com essa mudança, e as propostas e trajetórias da Bancada do Clima são exemplos desse comprometimento."

A articulação era composta, inicialmente, apenas por seus fundadores: Bragante, Aava Santiago (PSDB), candidata a vereadora em Goiânia, Grazi Oliveira (PSOL), que disputa o cargo em Porto Alegre, Breno Garibalde (Rede), candidato em Aracaju, e Vanda Witoto (Rede), postulante em Manaus.

Após o seu lançamento, ocorrido em meio às queimadas que assolam diferentes cidades do país, o grupo passou a ser procurado por outros candidatos a vereadores.