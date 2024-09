A campanha de Guilherme Boulos (PSOL) acionou a Justiça Eleitoral contra seu concorrente no pleito municipal e atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), por supostamente fazer propaganda institucional durante período vedado pela legislação eleitoral.

A ação reúne imagens de ônibus da capital paulista com adesivos que divulgam o programa Domingão Tarifa Zero, uma das principais bandeiras de Nunes à reeleição, e posts do candidato sobre a iniciativa.

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) - Montagem

"O Domingão Tarifa Zero é sucesso! Dá para conhecer São Paulo sem nem colocar a mão no bolso. [...] Tarifa Zero no domingo é com Ricardo Nunes", diz a legenda de uma das publicações feitas em redes sociais reunidas no documento.

A campanha de Boulos afirma que Nunes vincula seu nome a um programa municipal e estaria fazendo uso "da estrutura da administração pública para criar uma estratégia orquestrada de comunicação entre a publicidade institucional da prefeitura e sua propaganda eleitoral".

"A utilização de adesivos que divulgam o programa da prefeitura Domingão Tarifa Zero em diversos ônibus que circulam pela cidade configura publicidade institucional em período vedado, evidenciada ainda mais pelo uso político do programa que está sendo feito pela campanha eleitoral", segue.

A ação pede que os adesivos sejam retirados dos ônibus municipais, sob pena de multa. E alega que "a permanência da propaganda institucional durante o período vedado configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em momento anterior".

Procurada, a Prefeitura de São Paulo diz, em nota, que os adesivos foram instalados no ano passado e "não têm nenhuma relação com campanha publicitária, pois funcionam como placas informativas".

A gestão municipal afirma ainda que eles "são fundamentais para que a população que utiliza o transporte coletivo aos domingos possa diferenciar os ônibus municipais gratuitos dos intermunicipais, que seguem cobrando tarifa normalmente".