A campeã olímpica Beatriz Souza será homenageada no Troféu Raça Negra deste ano. A judoca conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris, na categoria pesado. Bia depois também ganhou uma medalha de bronze na disputa por equipes mistas.

A judoca Bia Souza na final que rendeu a ela medalha de ouro nos Jogos de Paris, na Arena Champ-de-Mars - Mathilde Missioneiro - 2.ago.2024/Folhapress

Nesta edição, a premiação, que tradicionalmente é realizada no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, terá uma nova sede: o Espaço Unimed, na Barra Funda. O local comporta 3.000 pessoas, quase o dobro da Sala São Paulo, palco da cerimônia nas edições anteriores.

O evento fará parte da 7ª Virada da Consciência, iniciativa idealizada e realizada pela Universidade Zumbi dos Palmares, em que são promovidas ações culturais, esportivas e de lazer em pontos da capital paulista.

VOU FESTEJAR

Os cantores Leci Brandão e Zeca Pagodinho participaram das gravações do Sambabook, projeto que em sua sexta edição reúne artistas para homenagear Beth Carvalho. Teresa Cristina e Seu Jorge também cantaram sucessos eternizados na voz da Madrinha do Samba. A proposta contou ainda com Luedji Luna e o sambista Jorge Aragão como convidados, além da cantora Luciana Mello. As filmagens foram realizadas na semana passada, no Rio de Janeiro.