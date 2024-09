Bares, restaurantes e cafés do centro de São Paulo começaram a comercializar nesta sexta-feira (20) a Boulista Lager, cerveja artesanal criada para "promover agitação popular" em torno da candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura.

Cerveja Boulista Lager, criada para "promover agitação popular" em torno da candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo - Divulgação

O lançamento oficial do rótulo ocorrerá no dia 28 deste mês, durante o Festival Bares pela Democracia, sediado no largo do Arouche. A bebida será produzida e envasada pelas cervejarias Central, Duas Irmãs, Van Der Ale, Porão da Cerveja e Barra Funda Lager.

Ao todo, 18 estabelecimentos do centro expandido da capital terão a cerveja disponível para compra. A arte que ilustra seu rótulo foi feita pelo artista João Bacellar.

LETRAS

O advogado Nelson Wilians recebeu convidados no lançamento do seu livro "Loucura, não. Coragem" na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo, na quinta (19). O professor de marketing da FGV (Fundação Getulio Vargas) Hiram Baroli é coautor do volume. O advogado João Manssur e a advogada Anne Wilians, mulher de Nelson e presidente do Instituto Nelson Wilians, compareceram.