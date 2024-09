O Conselho Nacional de Direitos Humanos fará uma missão no Rio de Janeiro, entre os dias 7 e 9 de outubro, no âmbito da apuração do assassinato do ex-deputado Rubens Paiva por agentes da ditadura militar (1964-1985).

O processo havia sido arquivado em 1971, ano da prisão e da morte de Paiva, pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que cumpria função semelhante ao CNDH.

Entrevista com Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, em 1986 - Jorge Araújo - 4.set.1986/Folhapress

Em abril deste ano, o conselho aprovou a reabertura do caso.

A decisão do órgão, que é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, foi uma reação à decisão do presidente Lula (PT) de vetar atos relacionados aos 60 anos do golpe para não se indispor com as Forças Armadas.

Outra motivação, explica o conselheiro André Carneiro, que representa a DPU (Defensoria Pública da União) no CNDH, é que há membros do conselho que foram pressionados por militares para votar pelo arquivamento do caso em 1971.

"O objetivo é corrigir o que, na nossa opinião, foi uma decisão influenciada e adotada com vício. A correção de um erro histórico. E queremos também jogar luz para um caso que ainda está judicializado, em tramitação", diz Carneiro à coluna.

A agenda prevê reuniões com o Ministério Público, visitas a marcos históricos do período e um debate aberto ao público no dia 8, com representantes de entidades como a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e a a Coalizão por Memória e Verdade.

O CNDH fará um relatório final. "A expectativa é que haja recomendações tanto ao caso Rubens Paiva, sobre o que pode ser feito e aprofundado, mas também sobre justiça de transição [da ditadura para o regime democrático]", afirma Carneiro.

O assassinato de Rubens Paiva é um dos crimes mais conhecidos da ditadura. Apenas nos anos 1990 o Estado brasileiro oficializou a inclusão do ex-parlamentar em lista de desaparecidos em razão de atividades políticas no regime, e a família recebeu uma certidão de óbito. Também obteve na Justiça uma indenização.

A morte de Rubens Paiva é tema do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. A obra foi escolhida para representar o Brasil na disputa pelo Oscar.

O filme se baseia no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, em que o escritor narra suas memórias sobre a época O foco é na figura de sua mãe, Eunice, vivida por Fernanda Torres, e sua luta para cuidar sozinha dos cinco filhos e para exigir do governo federal o reconhecimento de que o marido foi torturado e morto pelo regime.

TERCEIRO SINAL

A atriz Débora Falabella recebeu convidados para a estreia da temporada paulistana do monólogo "Prima Facie", protagonizado por ela, realizada no Teatro Vivo, na segunda-feira (23). As atrizes Carolina Manica e Marianna Armellini estiveram lá. Os atores Flavio Tolezani e Maria Bia também compareceram.