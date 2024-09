Os advogados do cantor Gusttavo Lima vão entrar com um pedido no Tribunal de Justiça de Pernambuco para que a decisão que determinou que a advogada e influenciadora Deolane Bezerra seja colocada em liberdade seja estendida para o músico.

Gusttavo Lima teve a sua prisão decretada preventiva (sem prazo definido) na tarde desta segunda (23). O cantor é suspeito de ter ajudado duas pessoas investigadas a ficarem fora do país. A medida ocorreu no âmbito da Operação Integration, que prendeu também Deolane.

Cantor Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram

No caso dela, a decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão afirma que a influenciadora não poderá mudar de endereço nem se ausentar do local onde reside sem prévia autorização da Justiça. Também está proibidos de frequentar qualquer empresa relacionada ao objeto da Integration ou participar de decisões das empresas, bem como fazer publicidade para as plataformas de jogos.

Segundo o advogado Nelson Wilians, que representa Gusttavo Lima, para o cantor, ele pedirá que a prisão seja revogada sem qualquer restrição ou condição. "Ele faz shows por todo o Brasil, precisa se ausentar de sua residência", afirma.

Além de Deolane, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão mandou soltar outros investigados na operação, como o CEO da Esportes da Esporte, Darwin Henrique da Silva Filho, e a mãe da influenciadora, Solange Bezerra.

Nelson Wilians também faz a defesa do dono da casa de apostas VaideBet, José André da Rocha Neto, e de sua mulher, Aislla Rocha, que estavam foragidos —o casal também foi contemplado pela decisão desta segunda (23).

"Na sexta (20), quando fizemos o pedido para os donos da VaideBet, a prisão de Gusttavo Lima não tinha sido decretada. Vamos entrar agora com o pedido de extensão para o cantor", afirma o advogado.