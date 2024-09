O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que virou interlocutor do bilionário Elon Musk no Brasil, repassou informações ao dono do X (ex-Twitter) sobre a movimentação de parlamentares bolsonaristas para promoverem o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

TABELA

O próprio Gayer divulgou em um vídeo que tinha conversado com o empresário —sem revelar, no entanto, o inteiro teor da conversa, que seguiu por mensagens e chegou ao conhecimento de outras pessoas no Brasil.

Deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) durante live nas redes sociais - Reprodução/Instagram/@gusgayer

PURO SONHO

No vídeo, Gayer diz que tinha acontecido algo que ele nunca imaginara na vida: receber um telefonema de Musk. "Eu acho que muitos sequer vão acreditar", afirmou. Na fala, ele se limitou a dar explicações sobre as razões que estariam levando Musk a obedecer a todas as determinações de Alexandre de Moraes: ele não quer que o X vire "um defunto" no Brasil.

BILÍNGUE

Uma das razões para Gayer ter sido escolhido para uma conversa sobre política brasileira, de acordo com lideranças bolsonaristas, é que ele fala inglês.

QUE DOCE

Questionado, Gayer repetiu o que faz com praticamente todos os jornalistas: enviou uma receita de bolo à coluna.

QUE DOCE 2

Ela ensina a fazer um bolo simples, com farinha de trigo, açúcar, margarina, ovos, leite e fermento em pó.

Leia a receita completa:

Ingredientes (12 porções)

2 xícaras (chá) de açúcar

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de margarina

3 ovos

1 e 1/2 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) bem cheia de fermento em pó

Modo de preparo (40 min):

1 - Bata as claras em neve e reserve.

2 - Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea.

3 - Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater.

4 - Por último, adicione as claras em neve e o fermento.

5 - Despeje a massa em uma forma grande de furo central untada e enfarinhada.

6 - Asse em forno médio 180 °C, pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos ou ao furar o bolo com um garfo, este saia limpo.

TERCEIRO SINAL

A atriz Débora Falabella recebeu convidados para a estreia da temporada paulistana do monólogo "Prima Facie", protagonizado por ela, realizada no Teatro Vivo, na segunda-feira (23). As atrizes Carolina Manica e Marianna Armellini estiveram lá. Os atores Flavio Tolezani e Maria Bia também compareceram.