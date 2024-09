O desembargador Eduardo Gilliod, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) revogou a prisão e todas as medidas cautelares impostas ao cantor Gusttavo Lima.

"Concedo a liminar pretendida e, por consequência, determino a revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente em epígrafe", decidiu ele.

"Afasto, também, a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo, e demais medidas cautelares impostas pelo Juízo a quo."

O desembargador considerou que os indícios de que o cantor protegeu os donos da Vai de Bet da prisão eram inconsistentes.

De acordo com a acusação, eles teriam voado em um avião de Gusttavo Lima e desembarcado na Europa para não serem presos no Brasil.

Na decisão, ele relembra que a juíza que decretou a prisão do cantor afirmou que "o fato do paciente ter viajado na companhia de José André da Rocha Neto e de Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha, com destino à Grécia, demonstraria ter 'dado guarida a foragidos da justiça'."

O desembargador afirma, no entanto, que quando a viagem ocorreu a prisão deles ainda não haviam sido decretadas.

"O embarque em questão ocorreu em 01/09/2024, enquanto que as prisões preventivas de José André da Rocha Neto e a Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha foram decretadas em 03/09/2024. Logo, resta evidente que esses não se encontravam na condição de foragidos no momento do retromencionado embarque, tampouco há que se falar em fuga ou favorecimento a fuga", diz o magistrado na decisão.

O desembargador disse também que o fato de Gusttavo Lima ser sócio dos empresários na Vai de Bets não justificariam a prisão.

Ele afirma que a juíza que havia decretado a prisão do artista "asseverou que o fato do paciente ter adquirido uma participação de 25% na empresa Vai de Bet, cujo proprietário é José André da Rocha Neto, enfatizaria as discutíveis interações financeiras, assim como a autenticidade dos liames instituídos".

Para ele, no entanto, a fundamentação da sociedade "não constitui lastro plausível capaz de demonstrar a existência da materialidade e do indício de autoria dos crimes".

"As justificativas utilizadas para a decretação da prisão preventiva do paciente e para a imposição das demais medidas cautelares constituem meras ilações impróprias e considerações genéricas", seguiu ele.

O cantor está sendo investigado no âmbito da Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco.

Iniciada em abril de 2023, ela investiga uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e que teria movimentado quase R$ 3 bilhões entre janeiro de 2019 e maio de 2023.