O primeiro magistrado que analisou habeas corpus com pedido de revogação da prisão de Gusttavo Lima negou o pleito afirmando que ele não era de natureza urgentíssima a ponto de ser analisado no plantão.

No despacho assinado na noite de segunda (23), o desembargador Ricardo Paes Barreto afirmou que "o impetrante [Gusttavo Lima] não se desincumbiu de demonstrar a impossibilidade objetiva de protocolamento do presente habeas corpus no horário normal do expediente", e que por isso ele deixaria de "conhecer do pedido em sede de plantão".

Gusttavo Lima no festival Buteco em São Paulo - Francisco Cepeda/AgNews

O pedido de habeas corpus foi feito pelos advogados Matteus Beresa de Paula Macedo, Delmiro Dantas Campos Neto e Luiz Fabio Rodrigues Carvalho de Souza. Eles aguardam agora uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) sobre o caso.

O cantor está sendo investigado no âmbito da Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco.

Iniciada em abril de 2023, ela investiga uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e que teria movimentado quase R$ 3 bilhões entre janeiro de 2019 e maio de 2023.

Conforme o inquérito, a quadrilha usava várias empresas de eventos, publicidade, casas de câmbio, seguros e outras para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transações bancárias.

As casas de apostas cujas sedes foram alvo de operação são a Esportes da Sorte e a VaideBet.

As duas empresas, assim como uma de propriedade da influenciadora Deolane Bezerra, estão entre as bets que tentam comprar a outorga do Ministério da Fazenda para atuar no mercado regulado de apostas. O investimento mínimo é de R$ 50 milhões.

Ao todo, 17 pessoas já foram presas, mas conseguiram a liberdade após decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na noite desta segunda-feira (23).

Além de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, os empresários Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, e José André da Rocha Neto (dono da VaideBet) tiveram os habeas corpus aceitos, assim como a mulher de Rocha Neto, Aislla Rocha.