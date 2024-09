O cineasta e ator Pedro Henrique França atua, dirige e faz parte da equipe de roteiristas do especial Falas de Acesso, que a Globo exibe na próxima segunda (23). A ideia do programa é propor uma reflexão e aproximar o público da realidade das pessoas com deficiência.

"Estamos na maior emissora do país. Por mais que nós, pessoas com deficiência, estejamos no mundo desde que ele existe, a palavra capacitismo ainda está muito longe do vocabulário popular. E ainda está muito longe da dramaturgia e do audiovisual como um todo. Demos um passo muito importante nesse sentido", diz ele.

O cineasta e ator Pedro Henrique França - Flora Negri/Divulgação

França assina as esquetes de humor do especial e atua ao lado de Leticia Colin e Eduardo Sterblitch. "A ficha ainda não caiu, confesso. Parecia um sonho tão intangível. E, de repente, lá estava ele, sendo realizado. Foi lindo", afirma.

O Falas de Acesso, que será exibido na Globo como forma de destacar o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado neste sábado (21), tem apresentação da jornalista Flavia Cintra, e direção artística de Patricia Carvalho. O roteiro final é de Malu Vergueiro, e Daniel Gonçalves também dirige a produção ao lado de França.

Além do programa, o cineasta e ator já desenvolve outros projetos. França se prepara para voltar ao teatro no elenco da peça "O meu Corpo Está Aqui", que aborda a sexualidade de pessoas com deficiência.

"Também estou preparando um documentário sobre humor e capacitismo, e um monólogo, ainda em desenvolvimento, para estrear em 2025.", revela.

O cineasta e ator Pedro Henrique França - Flora Negri/Divulgação