O Festival de Finos Filmes, dirigido pelo cineasta Felipe Poroger, realizará sua 11ª edição entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro deste ano.

Obras premiadas em mostras nacionais e estrangeiras serão exibidas nos cinemas paulistanos Reag Belas Artes, Cineclube Cortina e Cinusp, além do MIS (Museu da Imagem e do Som) e da Faap (Fundação Armando Álvares Penteado).

Scarleth Dantas e sua mãe, Margarete Martins, em cena do documentário "Uma Mulher Comum", de Debora Diniz, que será exibido no 11º Festival de Finos Filmes - Reprodução

Entre os curtas previstos na programação estão "Uma Mulher Comum", dirigido pela antropóloga Debora Diniz, "Miçangas", de Emanuel Lavor e Rafaela Camelo, "Engole o Choro", de Fábio Rodrigo, e "Pássaro Memória", de Leonardo Martinelli.

Braço do evento dedicado ao público infantil, a mostra Fininhos terá curadoria realizada pelo Festival d'Annecy, da França, que prepara uma seleção de curtas-metragens apresentados em sua edição de 2024.

Os ingressos terão valor máximo de R$ 20. As vendas serão revertidas integralmente para iniciativas voltadas a causas sociais, habitacionais, identitárias ou culturais, como o Projeto Vivas, o Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos (Nett) e o CoCriança.

