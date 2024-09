O Itamaraty monitora com atenção a situação no Líbano e está em contato constante com a Embaixada do Brasil em Beirute para acompanhar os desdobramentos do ataque de Israel no país. Até a tarde desta segunda-feira (13), segundo pessoas envolvidas na tratativas, não havia informações de brasileiros mortos em meio ao conflito.

Mulher tira foto de carro destruído após bombardeio israelense contra Beirute, capital do Líbano - Amr Abdallah Dalsh - 21.set.24/Reuters

Em nota divulgada na tarde desta segunda, o Itamaraty diz que o "governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, os contínuos ataques aéreos israelenses contra áreas civis em Beirute".

"Também deplora declarações de autoridades israelenses em favor de operações militares e da ocupação de parte do território libanês e expressa grave preocupação ante exortações do governo israelense para que civis libaneses evacuem suas residências naquelas regiões.

O último comunicado do governo brasileiro foi publicado no site da embaixada no dia 25 de agosto. O informe diz que o Itamaraty "acompanha o aumento das hostilidades em regiões do país" e reúne uma série de orientações.

"Se você não estiver no Líbano, não viaje para o país", afirma o primeiro item. A embaixada também recomenda que cidadãos brasileiros deixem o país, por meios próprios, até que a situação "volte à normalidade".

Há cerca de 21 mil brasileiros no Líbano, segundo o Itamaraty. Como mostrou a Folha, brasileiros relatam rotina de medo diário após ataques de Israel.

Durante a madrugada desta segunda, as Forças de Defesa de Israel fizeram o maior bombardeio contra o Líbano na guerra, matando ao menos 356 pessoas e ferindo 1.246, segundo o Ministério da Saúde em Beirute.

Ao todo, foram atingidos 1.100 alvo s no Líbano, inclusive no vale do Bekaa, que vinha sendo poupado e fica distante da fronteira conflituosa, e na capital, que sofreu seu segundo bombardeio em menos de uma semana.

Na última terça-feira (17), pagers começaram a explodir no país, deixando ao menos 12 mortos —incluindo uma menina de 9 anos. Uma ação parecida no dia seguinte, dessa vez com walkie-talkies, matou outros 25.