O cineasta João Moreira Salles ministrará a aula aberta "Como Fazer Cinema com Quase Nada: A Gramática Mínima de Eduardo Coutinho" no Festival do Rio, em 5 de outubro. O tributo ocorre no ano em que são completados dez anos da morte do diretor de "Edifício Master" e "Cabra Marcado para Morrer".

O cineasta João Moreira Salles durante debate realizado na Feira do Livro, em São Paulo - Rafaela Araújo - 7.jul.2024/Folhapress

Moreira Salles foi convidado a dar a aula pela Matizar Filmes, produtora que lançará no evento o edital do Programa Fala Tu.

A iniciativa, realizada em parceria com a Baluarte Cultura, contemplará curtas-metragens documentais feitos por estudantes cotistas de universidades públicas e beneficiários do Prouni (Programa Universidade para Todos) matriculados em instituições privadas localizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro.

LETRAS

O advogado Nelson Wilians recebeu convidados no lançamento do seu livro "Loucura, não. Coragem" na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo, na quinta (19). O professor de marketing da FGV (Fundação Getulio Vargas) Hiram Baroli é coautor do volume. O advogado João Manssur e a advogada Anne Wilians, mulher de Nelson e presidente do Instituto Nelson Wilians, compareceram.