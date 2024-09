O presidente do Tribunal Arbitral da disputa pela empresa Eldorado Celulose, Juan Fernández-Armesto, renunciou ao cargo nesta segunda (23).

Em uma carta endereçada aos advogados da causa e à Corte Internacional de Arbitragem, ele afirma que foi ameaçado por advogados da J&F, que controla a empresa. E disse que "a única saída digna" que lhe restava era a renúncia.

Imagem da fábrica da Eldorado Celulose, em Três Lagoas-MS - Divulgação

O advogado Eduardo Munhoz, da J&F, afirma que na verdade Juan Fernández-Armesto estava descumprindo decisões judiciais e que, diante da interpelação da Justiça brasileira, achou um pretexto para efetivar a renúncia.

O árbitro Paulo Mota Pinto também renunciou, em solidariedade ao presidente do Tribunal. Em sua carta, afirmou que a J&F fazia "ameaças diretas, graves e plausíveis dirigidas ao Tribunal Arbitral".

A arbitragem envolve uma disputa bilionária pela Elorado, que coloca, de um lado, a J&F e, de outro, a empresa indonésia Paper Excellence, que tem negócios distribuídos em vários países.

O Tribunal Arbitral tinha decidido a favor dos indonésios, afirmando que eles deveriam assumir o controle da Eldorado pelo valor de R$ 15 bilhões.

A J&F divergiu da sentença e, por meio da própria Eldorado, pediu a suspensão da arbitragem ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Em julho, a Corte suspendeu a arbitragem.

O presidente do Tribunal, no entanto, proferiu uma sequência de ordens processuais para, entre outras coisas, encontrar um novo banco depositário dos ativos da disputa, já que o Itaú havia renunciado à missão.

Diante disso, os advogados da J&F se manifestaram nos autos afirmando que os árbitros também estão sujeitos a penas pela prática de "crime de desobediência, crime de prevaricação e crime de abuso de autoridade".

"Ora, se bem é certo que, desde a emissão da Sentença Parcial, a J&F tem vindo a adotar uma conduta de confrontação com o Tribunal, é a primeira vez que faz uma ameaça tão brutal e ad hominem, dando a entender que eu, como Presidente, seria culpado de eventuais crimes de 'prevaricação', 'desobediência' ou 'abuso de autoridade'. Ademais, esta ameaça não é remota ou abstrata: os advogados da J&F começaram inúmeras ações arbitrais, civis e penais no seio da disputa que opõem as partes; pelo que não seria uma surpresa se decidissem iniciar uma ação penal contra o presidente do Tribunal Arbitral, a quem acusam, sem qualquer pejo, de adotar decisões alegadamente unilaterais e de cometer um abuso de poder", escreveu o juiz.

O advogado Munhoz afirma que não houve qualquer ameaça, mas sim um alerta diante do descumprimento de ordens judiciais do TRF-4.

"A arbitragem estava suspensa pela Justiça, mas ele seguiu tomando decisões", diz o defensor.