Após mais de 20 anos, Luciana Gimenez voltará a se apresentar em uma passarela internacional. A apresentadora vai abrir e fechar o desfile do estilista brasileiro Vitor Zerbinato no próximo domingo (29), durante a Semana de Moda de Paris.

Gimenez diz à coluna que está muito ansiosa, mas animada com a oportunidade. "Eu estava até brincando e falei: 'Será que tem que fazer cara de triste na passarela?' Porque hoje em dia os modelos todos têm uma cara de triste", diz.

A apresentadora Luciana Gimenez na 4ª edição do Baile do BB - Ronny Santos -24.ago.2024/Folhapress

Questionada se ela seguirá essa tendência, Luciana responde que acha difícil conseguir. "Quando eu fico nervosa, acabo dando risada. Provavelmente vou acabar dando um sorriso."

Para a apresentadora, será também uma oportunidade de assistir a outros desfiles e gravar conteúdos para as suas redes sociais.

"Tenho uma história muito gostosa com Paris, morei na cidade por 6 anos. Mesmo nervosa, feliz de poder participar e ajudar um amigo [Zerbinato], que me fez esse convite. É coisa muito boa ver os nossos amigos tendo sucesso", acrescenta.

Na capital francesa, o estilista brasileiro apresentará a coleção de verão "Bons Ventos", que é inspirada nos românticos jardins parisienses e na Riviera Francesa.

PALCO

O rapper Djonga estava entre os convidados do lounge da Johnnie Walker no Rock in Rio, realizado na capital fluminense. Ele se apresentou no palco Sunset no sábado (21), penúltimo dia do evento. A atriz Agatha Moreira e o ator André Lamoglia também passaram pelo festival no último fim de semana.