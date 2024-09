O escritor e pesquisador Luís Mir fará o lançamento de seu mais novo livro, "Brasil Apartheid – Genética de Populações" (Geração Editoral), na Livraria Drummond, em São Paulo, na próxima terça-feira (24). Ele é autor de "O Paciente - O Caso Tancredo Neves", que inspirou um filme homônimo de Sérgio Rezende.

O escritor Luís Mir

LETRAS

O advogado Nelson Wilians recebeu convidados no lançamento do seu livro "Loucura, não. Coragem" na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo, na quinta (19). O professor de marketing da FGV (Fundação Getulio Vargas) Hiram Baroli é coautor do volume. O advogado João Manssur e a advogada Anne Wilians, mulher de Nelson e presidente do Instituto Nelson Wilians, compareceram.