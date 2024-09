O presidente Lula convidou ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para um jantar nesta quarta (18) na Granja do Torto, uma das residências oficiais do governo.

O presidente da Corte, Herman Benjamin, enviou mensagem aos demais ministros avisando que, depois de oferecer um jantar para magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da República queria se reunir com os integrantes do STJ.

O presidente Lula (PT) em evento nesta terça (17) em Brasília - Ueslei Marcelino/Reuters

Os convites, disse ele, seriam enviados diretamente pelo Palácio do Planalto. Nem todos os ministros, no entanto, tinham recebido mensagem do governo até esta manhã.

O encontro vai ocorrer no momento de intensa disputa por duas vagas abertas na Corte —uma para integrantes do Ministério Público e outra reservada para o Judiciário.

Lula não esconde que gostaria de indicar o que o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) para a vaga do Judiciário.

Para isso, no entanto, os ministros do STJ triam que aprovar o nome dele para integrar uma lista tríplice de candidatos à vaga.

Outros 16 candidatos estão em campanha para passar por esse filtro, o que tem acirrado a disputa em Brasília.

Favreto ficou conhecido no país inteiro quando concedeu uma liminar para que o petista saísse da prisão quando ele estava cumprindo pena em Curitiba.

A decisão foi depois cassada pelo TRF-4.