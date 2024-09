O presidente Lula decidiu intensificar o seu relacionamento com os tribunais superiores de Brasília. Depois de um jantar para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ele organizou um encontro com magistrados do Superior Tribunal de Justiça na noite de quarta (18). E pretende se reunir também com integrantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Superior Tribunal Militar (STM).

O presidente Lula durante evento no Palácio do Itamaraty

Desde o início do governo, o petista estabeleceu pontes sólidas com o STF para assegurar a estabilidade de seu governo. E agora decidiu dar atenção maior também às outras Cortes.

O encontro com ministros do STJ ocorreu no momento de intensa disputa por duas vagas abertas na Corte —uma para integrantes do Ministério Público e outra reservada para o Judiciário.

Lula não esconde que gostaria de indicar o que o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) para a vaga do Judiciário.

Para isso, no entanto, os ministros do STJ triam que aprovar o nome dele para integrar uma lista tríplice de candidatos à vaga.

Outros 16 candidatos estão em campanha para passar por esse filtro, o que tem acirrado a disputa em Brasília.

Favreto ficou conhecido no país inteiro quando concedeu uma liminar para que o petista saísse da prisão quando ele estava cumprindo pena em Curitiba.

A decisão foi depois cassada pelo TRF-4. E Lula permaneceu preso até que o STF revertesse a regra que permitia que uma pessoa fosse presa quando condenada apenas em Segunda Instância, como era o caso dele —e não depois do trânsito em julgado do processo, quando não cabem mais recursos e a condenação é definitiva.

O historiador e ex-presidente do PSOL Juliano Medeiros recebeu convidados como a ex-deputada e ex-candidata à Vice-Presidência Manuela d'Ávila (PC do B) e o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) em sua festa de aniversário, celebrada no Bar Alto, em São Paulo, na noite de terça-feira (17). O ex-presidente do PT e deputado federal Rui Falcão (PT-SP) e a presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, estiveram lá.