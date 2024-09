Mais da metade da população da capital paulista vive, atualmente, em domicílios com algum grau de insegurança alimentar (leve, moderada ou grave), totalizando 5,8 milhões de pessoas.

É o que mostra um estudo conduzido pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em parceria com o Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade de São Paulo.

Geladeira com espaços vazios em casa na região de Parelheiros, zona sul de São Paulo - Karime Xavier/Karime Xavier - 18.nov.2021/Folhapress

Deste total, cerca de 1,4 milhão de pessoas (12,5%) enfrentam insegurança alimentar grave –o que significa conviver com a fome e a privação de alimentos por falta de recursos financeiros.

Já 1,5 milhão (13,5%) vivem em situação de insegurança moderada, e outros 2,8 milhões (24,5%), com grau leve. São pessoas que se preocupam com a disponibilidade de alimentos no futuro próximo, mudaram a qualidade da alimentação, reduziram a variedade dos alimentos, diminuíram o tamanho das porções ou pularam refeições

O levantamento também faz recortes geográfico, de gênero e de raça.

A pesquisa mostra que cerca de 72% das pessoas com algum grau de insegurança alimentar vivem nas áreas mais afastadas do centro da capital. E que lares chefiados por mulheres têm 1,8 vezes mais situações de fome do que quando o responsável é um homem.

Já aqueles chefiados por pessoas negras têm 1,4 vezes mais chances de enfrentar a insegurança alimentar, em comparação com domicílios liderados por pessoas brancas.

Outro dado que se destaca é o de que entre os lares que se encontram em situação de insegurança alimentar grave, 68,3% não recebem Bolsa Família.

A pesquisa foi realizada por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Universidade Federal do ABC (UFABC) entre maio e julho deste ano.