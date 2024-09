A ministra da Cultura, Margareth Menezes, transmitiu um recado do presidente Lula (PT) ao papa Francisco em um encontro com o líder religioso realizado nesta quarta-feira (18), em Roma.

O papa Francisco e a ministra da Cultura, Margareth Menezes - Luciele Oliveira/MinC

A chefe da pasta fez um apelo ao pontífice para orar pelo Brasil em meio aos incêndios que atingem diversas regiões do país. Segundo Menezes, o papa teria respondido que rezaria e mandou "um abraço para o seu amigo presidente Lula".

No encontro, ela também presenteou-o com uma joia feita de escamas de peixe produzida por pescadoras da Paraíba.

A ministra está em viagem oficial por países da Europa e conversou com Lula ao telefone na noite de terça (17). Um dos tópicos abordados entre os dois foi a crise ambiental, e o presidente pediu que a ministra repassasse a mensagem ao líder religioso.

Menezes também teve um encontro com o ministro da Cultura do Vaticano, cardeal José Tolentino de Mendonça. Na sexta (20) e no sábado (21) a ministra participará de uma reunião do G7, em Nápoles.

