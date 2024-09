O MIS (Museu da Imagem e do Som) de São Paulo exibirá em 1º de outubro o documentário "Gritos Antes do Silêncio", que diz apresentar depoimentos de testemunhas e de reféns sobre crimes sexuais praticados por terroristas do Hamas contra mulheres israelenses durante os ataques de 7 de outubro de 2023.

Dirigido por Anat Stalinsky, o longa será exibido pela primeira vez em uma tela de cinema no país por iniciativa da Conib (Confederação Israelita do Brasil) e da StandWithUs Brasil. Os ingressos, gratuitos, poderão ser retirados meia hora antes do início da sessão.

Soldado israelense patrulha área próxima ao kibutz Beeri, em Israel, alvo da ação dos terroristas do Hamas em 7 de outubro - Aris Messinis - 12.out.2023/AFP

Um debate com a psicóloga Alexandra Nigri, a advogada Andrea Vainer e a jornalista, roteirista e colunista da Folha Mariliz Pereira Jorge será realizado após a sessão.

A mediação da conversa ficará a cargo da diretora de Comunicação e Cultura da StandWithUs Brasil, Sabrina Abreu. Ela dirige o longa "Ainda É 7 de Outubro", que será exibido no MIS em 2 de outubro.