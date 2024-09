O bilionário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), deve fazer uma declaração assim que a plataforma, como se espera, volte a ficar disponível no Brasil. A empresa já cumpriu praticamente todas as exigências do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e a expectativa, entre advogados e magistrados da Corte, é de que ela esteja no ar no máximo até o começo da próxima semana.

A Starlink é um braço da SpaceX, empresa de exploração espacial de Elon Musk - Reuters

EM FRENTE

Musk segue divergindo das ordens judiciais de Moraes, e o cumprimento delas não significa concordância. A diferença agora é que, em vez de descumpri-las, o empresário vai recorrer delas no próprio STF.

EM FRENTE 2

A ideia é que ele declare que sua nova atitude é o exemplo maior de que defende a liberdade de expressão —que seria afetada caso o X seguisse fora do ar.

EM FRENTE 3

Se isso ocorresse, em vez de nove contas suspensas por ordem de Moraes, outros 22 milhões de usuários brasileiros seguiriam, na prática, penalizados e sem poder se expressar por uma das plataformas mais populares do país.

EM TERRA

Os documentos originais necessários para o cumprimento integral das decisões de Moraes sobre a representação da empresa no Brasil, por sinal, já chegaram ao país e devem ser apresentados à Junta Comercial nas próximas horas.

ESTREIA LITERÁRIA

A atriz Fernanda Nobre - Priscilla Haefeli/Divulgação

A atriz Fernanda Nobre assinou contrato com a Editora Rosa dos Tempos para lançar um livro sobre feminismo. "Minha intenção é olhar criticamente para esse conjunto de normas sociais e culturais que definem o que é esperado ou considerado apropriado para nós mulheres", afirma ela.