Ariela Mansur e Natasha Szaniecki receberão convidados para o vernissage de inauguração da galeria de arte contemporânea Nata Art&Design, em São Paulo. O evento será realizado na próxima terça-feira (24), na rua Cristiano Viana, no bairro de Pinheiros. A curadoria é assinada por Pedro Ariel Santana.

A galeria de arte contemporânea Nata Art&Design, em São Paulo - @nata_artdesign no Instagram

É PIQUE!

O historiador e ex-presidente do PSOL Juliano Medeiros recebeu convidados como a ex-deputada e ex-candidata à Vice-Presidência Manuela d'Ávila (PC do B) e o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) em sua festa de aniversário, celebrada no Bar Alto, em São Paulo, na noite de terça-feira (17). O ex-presidente do PT e deputado federal Rui Falcão (PT-SP) e a presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, estiveram lá.