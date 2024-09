O Observatório do Clima lançará na Universidade Columbia, em Nova York, o livro "Litígio Estratégico Climático em Rede: Experiências contra Retrocessos Socioambientais por Meio do Judiciário no Período de 2020-2024".

O evento ocorrerá na terça-feira (24), durante a Climate Week de Nova York, às vésperas da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

O então presidente Jair Bolsonaro e, em segundo plano, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante cerimônia no QG do Exército, em Brasília - Pedro Ladeira - 23.ago.2019/Folhapress

Organizado pelo advogado Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, que atua na litigância estratégica da rede, e pela coordenadora de política públicas do Observatório do Clima, Suely Araújo, o volume reúne artigos sobre mais de uma dezena de ações que questionaram, na Justiça, atos do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Advogados de organizações da sociedade civil e de partidos políticos estão entre os colaboradores, como Rafael Gandur Giovanelli, Moara Silva Vaz de Lima e Rafael Echeverria Lopes.

Completam a lista de autores Fábio José Feldmann, Marcio Astrini, Mauricio Guetta, Paulo Eduardo Busse Ferreira Filho, Lucas e Silva Batista Pilau, Vivian Ferreira, Fábio Takeshi Ishisaki, Angela Barbarulo, Luiz Carlos Ormay Júnior e Nicole Figueiredo de Oliveira.

"O governo de Jair Bolsonaro inaugurou a era de um Executivo que trabalharia de forma consciente e planejada para arrasar o meio ambiente, fazendo disso um propósito político durante seus quatro anos de mandato", afirma o secretário-executivo do Observatório do Clima, Marcio Astrini, em uma das passagens da obra.

"Foi neste contexto que surgiu a ideia de iniciar o trabalho de litigância dentro da rede do Observatório do Clima. O objetivo era tentar diminuir danos ao máximo, buscando abrigo em um poder que, em regra, era mais distante da agenda climática e ambiental do que os demais", completa ele.

Em outubro, o livro "Litígio Estratégico Climático em Rede" também será lançado em Brasília e em São Paulo, em eventos com debates e a presença de autores.