O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) saiu em defesa do sertanejo Gusttavo Lima, que teve a prisão decretada pela Justiça de Pernambuco nesta segunda-feira (23), e disse que acredita na inocência do artista.

Gusttavo Lima e Pablo Marçal após o show: 'Faz o M' - Instagram/Reprodução

O autointitulado ex-coach diz que conversou com o cantor. Segundo o candidato, Gusttavo Lima estaria em Miami, nos Estados Unidos, "super tranquilo". Marçal diz acreditar que a determinação "vai cair nas próximas horas".

"Ele é declaradamente o cara mais próspero da música brasileira, só que aqui no Brasil quando você assume algumas posturas de defender algumas pessoas, tipo, defendeu o [ex-presidente Jair] Bolsonaro [nas eleições de 2022], ele apoia a nossa candidatura, isso é uma coisa muito estranha, muito estranha mesmo", afirma ele no vídeo, publicado no Instagram.

"Eu não sou a favor de proteger ninguém, mas eu sou 100% contra de usar a justiça para atacar a honra das pessoas e a gente sabe que a gente tem um problema muito grave aqui no Brasil", diz ainda.

Gusttavo Lima é apoiador do influenciador e pediu votos para Marçal em um show realizado em Goiânia, terra natal do candidato.

O cantor é suspeito de ter ajudado duas pessoas investigadas a ficarem fora do país. A decretação da prisão acontece no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra.

A defesa do cantor afirma que a decretação da prisão é injusta, que ele é inocente e que tomará as medidas cabíveis. "O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana", diz a nota.

A ação investiga uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

O processo tramita em sigilo, mas a Folha teve acesso à decisão.

A juíza Andrea Calado da Cruz acatou pedido da Polícia Civil de Pernambuco e rejeitou argumentos do Ministério Público de Pernambuco, que, na sexta-feira (20), tinha pedido a substituição de prisões preventivas por outras medidas cautelares e também sugeriu o envio do trecho da investigação relativa a Gusttavo Lima para o MP da Paraíba, onde reside uma parte dos investigados.

Segundo a Justiça, Gusttavo Lima teria ajudado José André da Rocha Neto (dono da casa de apostas VaideBet), e sua esposa Aislla Rocha, a ficaram fora do país, sem se entregar à Justiça. Os dois têm mandados de prisão em aberto desde a deflagração da operação no dia 4 de setembro. O cantor viajou à Grécia no início do mês para comemorar o seu aniversário de 35 anos.

"É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado", escreveu a juíza.

A juíza aponta que, no retorno da viagem à Grécia, uma aeronave que transportou Gusttavo Lima pode ter deixado Rocha Neto e Aislla no exterior.