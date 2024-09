A presidente estadual do PSOL de São Paulo e candidata a vereadora na capital paulista, Débora Lima, registrou um boletim de ocorrência denunciando ataques racistas que sofreu na internet.

Um usuário do Instagram escreveu para ela "o que você quer m4c4quinh4" e "quer ban4n4n4?". As mensagens foram publicadas como respostas a um comentário feito por Débora em uma publicação no perfil oficial da Folha na rede social.

A presidente estadual do PSOL em São Paulo e candidata a vereadora, Débora Lima, denuncia ataque racista na internet - Instagram/Reprodução

A postagem mostra um vídeo da agressão que o marqueteiro da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) à reeleição, Duda Lima, sofreu de um cinegrafista do influenciador Pablo Marçal (PRTB) no debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado na noite de segunda (23).

"É tudo farinha do mesmo saco! Precisamos varrer o bolsonarismo de SP. É Boulos", escreveu Débora Lima nos comentários, manifestando apoio ao candidato Guilherme Boulos (PSOL). Como resposta, ela teria recebido os ataques racistas.

De acordo com a equipe da candidata, o internauta apagou os comentários após outros usuários denunciarem que ele estava cometendo racismo.

À coluna, os assessores de Débora Lima apresentaram uma foto que mostra os comentários racistas feitos pelo usuário.

A presidente estadual do PSOL em São Paulo, Débora Lima - Débora Lima /Facebook

O caso foi registrado na Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) de São Paulo.

"Não é o primeiro ataque racista que sofro, e não será o último, mas não me calei até hoje e continuarei não me calando. O racismo não vai me intimidar", diz ela.

A candidata afirma que vai denunciar o ataque também ao Ministério Público Federal (MPF).