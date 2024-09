O show que Mariah Carey fará em São Paulo nesta sexta (20) já terá ares natalinos em ao menos um dos camarotes do Allianz Parque. O espaço será patrocinado pela Bauducco e contará com uma decoração típica de Natal.

Mariah Carey atende fãs ao chegar em hotel em São Paulo - Clayton Felizardo e Manuela Scarpa - 17.set.2024/BrazilNews

Mesmo ainda a três meses da data comemorativa, a ideia da marca é aproveitar o laço estreito que a cantora tem com a celebração. Mariah é dona do hit que todo Natal volta às paradas de sucesso, "All I Want for Christmas is You".