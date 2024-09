O diretor-regional do Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sinaceg), Márcio Galdino, celebra o avanço de um projeto de lei (PL) que regulamenta a doação de alimentos por supermercados e estabelecimentos comerciais do tipo.

O Sinaceg representa profissionais que transportam a maioria dos carros novos vendidos no Brasil, somando mais de 3.700 caminhões cegonhas.

No período de chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, o sindicato diz ter transportado 400 toneladas de mantimentos e roupas a 11 cidades do estado, em parceria com empresas que cederam carretas baú.

Caminhão do tipo cegonha, carregado de veículos, deixa a fabrica da General Motors de São José dos Campos (SP) - Marcelo Justo/Marcelo Justo - 25.jul.2012/Folhapress

Na avaliação da entidade, o projeto pode incentivar campanhas de arrecadação. "Para nós, o importante é que esses alimentos [doados] cheguem nas pessoas que precisam", diz Galdino à coluna.

De autoria do senador Ciro Nogueira (PP-PI), a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Como foi apresentado um substitutivo pelo relator, o senador Alan Rick (União-AC), o PL passará por um segundo turno suplementar de votação.

A nova versão também excluiu a aplicação de multa em caso de descarte de alimentos dentro do prazo de validade e próprios para o consumo.

De acordo com o PL, podem ser doados a instituições ou banco de alimentos mercadorias perecíveis ou não embaladas e dentro do prazo de validade. Quando feitas diretamente ao consumidor final, as doações precisam ser acompanhadas por um profissional que ateste a qualidade do produto.