O Solar dos Abacaxis, espaço dedicado a exposições e experimentações artísticas no centro Rio de Janeiro, fará uma festa de São Cosme e Damião na próxima sexta-feira (27).

Fachada da sede do Solar dos Abacaxis, no centro do Rio de Janeiro - Divulgação

O evento celebrará o novo ciclo do programa de patronos do instituto, chamado de Halo Solar. Aqueles que apoiarem o espaço serão agraciados com obras exclusivas assinadas por Mônica Ventura e Castiel Vitorino Brasileiro.

Aberta ao público, a festa de São Cosme e Damião terá performances dos artistas Ayrson Heráclito, Joceval Santos e Novíssimo Edgar, roda de samba, DJ e distribuição de caruru e de doces típicos da celebração. A feira de arte ArtRio e galerias como Flexa e Mendes Wood DM participam da organização.

LETRAS

O advogado Nelson Wilians recebeu convidados no lançamento do seu livro "Loucura, não. Coragem" na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo, na quinta (19). O professor de marketing da FGV (Fundação Getulio Vargas) Hiram Baroli é coautor do volume. O advogado João Manssur e a advogada Anne Wilians, mulher de Nelson e presidente do Instituto Nelson Wilians, compareceram.