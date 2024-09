A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou por 3 a 2 um recurso da Defensoria Pública de São Paulo que pedia que fosse incluído nos registros oficiais de óbito de um dirigente do PCB que a causa da morte dele foi "tortura praticada por agentes do Estado".

O militante Carlos Nicolau Danielli morreu em 1972, durante a ditadura militar (1964-1985). O caso dele foi investigado pela Comissão Nacional da Verdade.

Fachada da sede do STJ em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

A ministra Isabel Gallotti divergiu do relator do caso, o ministro Marco Buzzi, que votou pelo acolhimento do recurso. Para a magistrada, incluir a informação "tortura praticada por agentes do Estado" extrapolaria os dados que devem constar em um registro de óbito.

Ela também afirmou que o caso demandaria um outro tipo de ação, que não apenas a retificação do documento.

Também votaram contra os ministros João Otávio de Noronha e Raul Araújo. Já o magistrado Antonio Carlos Ferreira acompanhou o voto do relator.

Em seu voto, Buzzi acolheu os argumentos da Defensoria de que a retificação do documento seria uma medida reparatória e simbólica de caráter genérico.

O ministro pontuou que não se trata de atribuir aos tabeliães a competência para certificar a autoria e a tipicidade do óbito, mas, ao incluir no registro o detalhamento das circunstâncias da morte de um "militante político vítima do regime ditatorial, devidamente reconhecidas por órgãos estatais (comissões)", é possível efetivar o direito à memória e à verdade histórica.

Para o ministro, a modificação do registro também atuaria para "abrandar a dor experimentada pelos familiares daqueles que foram perseguidos e mortos por ocasião do regime ditatorial".

Inicialmente, em primeira instância, a Justiça acatou o pedido da Defensoria de alterar o local da morte para "nas dependências do DOI-Codi/SP" —o Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna foi o principal centro de repressão do Brasil na ditadura. Mas tinha negado também a inclusão da causa morte como tortura praticada por agentes do Estado.

No ano passado, a Quarta Turma do STJ rejeitou uma ação de danos morais da família do jornalista Luiz Eduardo Merlino aos herdeiros do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra (1932-2015).

Merlino foi torturado e morto em 1971 no DOI-Codi, e Ustra comandava essa unidade na ditadura militar.