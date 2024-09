O cantor Tom Zé participará de um debate promovido pela Mostra Internacional de Cinema em São Paulo em torno do curta "Auto de Vitória" (1966), do diretor baiano Geraldo Sarno, morto em 2022. O evento marcará a primeira exibição pública da obra no país.

O filme traz imagens de um cortejo fúnebre do fêmur do padre José de Anchieta e de uma encenação da peça "Na Vila de Vitória ou Auto de São Maurício", escrita pelo jesuíta no século 16. O espetáculo narra um debate sobre "a salvação e a danação no Brasil" que tem Satanás como um de seus protagonistas.

Geraldo Sarno nos bastidores do filme "Sertânia" - Divulgação

A produção de "Auto de Vitória" foi assinada pela Fundação Cinemateca Brasileira e pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP (Universidade de São Paulo).

Além de Tom Zé, que era amigo do cineasta, participarão do debate na Mostra de Cinema a filha de Sarno, Paula, o diretor da Ancine (Agência Nacional do Cinema) Paulo Alcoforado, a diretora Ana Carolina e o jornalista Piero Sbragia, que escreve uma biografia do baiano.

EM PAUTA

O ex-ministro da Justiça José Carlos Dias e o escritor e ex-secretário Gabriel Chalita participaram de um debate sobre segurança pública e democracia realizado na PUC-SP, na capital paulista, na semana passada. O evento foi organizado pela instituição junto à Comissão Arns e ao Instituto Vladimir Herzog. A fundadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert) e colunista da Folha, Cida Bento, o ex-ouvidor das Polícias de São Paulo Benedito Mariano e o diretor-executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sottili, também compareceram.