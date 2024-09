Vídeos feitos por assessores que estavam no debate do Flow mostram a confusão que se formou nos bastidores do evento depois que um assessor de Ricardo Nunes (MDB) levou um soco no rosto.

Duda Lima, marqueteiro do prefeito, aparece sangrando nas imagens.

O agressor, identificado como integrante da equipe de Pablo Marçal (PRTB), ainda não teve o nome revelado. De acordo com o UOL, ele foi preso.

Tabata Amaral afirmou em entrevista no canal do Flow que o assessor de Pablo Marçal deu um soco no assessor de Ricardo Nunes."O Pablo Marçal consegue mais uma vez. Quando não está dando o showzinho de merda dele, não tem nada a dizer", disse a candidata.

"Uma agressão inaceitável de um assessor do Pablo Marçal", disse Guilherme Boulos. Já Marçal postou um vídeo dizendo que quem começou a agressão foi Duda Lima.

Sócio e cinegrafista de Marçal, Nahuel Medina filmava o instante. Duda Lima cobriu a câmera, e foi agredido.

O soco foi desferido depois que Marçal agrediu verbalmente o prefeito em suas falas finais. O apresentador Carlos Tramontina advertiu o ex-coach duas vezes, interrompendo seus ataques e mostrando um papel com as regras do debate que foi assinado pelo candidato.

Sem sucesso, o jornalista comunicou ex-coach que ele deveria se retirar o debate.

Foi quando os assessores se desentenderam, e Duda Lima foi agredido fisicamente.

As imagens mostram pessoas gritando para um homem dizendo que ele deveria ser preso por ter sido supostamente a pessoa que agrediu o marqueteiro do prefeito.