A procrastinação é um fenômeno que afeta muitos de nós e sua compreensão parece ser mais profunda do que simplesmente atribuí-la à preguiça ou à falta de disciplina. Minha experiência me mostra que tendência de postergar tarefas está intimamente ligada à maneira como distribuímos nossa energia mental entre passado, presente e futuro.

Imagine que nossa energia total possa ser dividida em uma escala de 0 a 100. Se dedicarmos uma parcela significativa dessa energia –digamos, 40%– ao passado, remoendo arrependimentos ou lamentações, já temos uma grande parte do nosso potencial energético comprometida. Da mesma forma, se 30% da nossa energia estiver focada no futuro, preocupados com o que está por vir, com ansiedade e medo, nos resta apenas 30% para o presente.

Procrastinação afeta a nossa capacidade de agir - Adobe Stock

Essa distribuição desigual de energia mental pode afetar diretamente na nossa capacidade de agir no presente. A ação efetiva, aquela que é realizada com determinação e foco, requer uma concentração significativa de energia no momento presente. No entanto, se a maior parte da nossa energia está ancorada no passado ou preocupada com o futuro, encontramos um déficit de energia para agir no agora.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

É fundamental compreender que a procrastinação não é meramente uma questão de vontade ou de desorganização. Muitas vezes, ela é um reflexo de como nossa energia mental está sendo alocada. Problemas como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade ou o estresse podem, sem dúvida, influenciar na procrastinação, mas é importante reconhecer que a essência do problema pode estar na maneira como lidamos com nossas energias emocionais e mentais.

Para superar a procrastinação, recomendo aprender a realocar a energia mental de forma mais equilibrada. Isso significa praticar o desapego de arrependimentos passados e a redução da ansiedade quanto ao futuro. Ao fazer isso, liberamos mais energia para o presente, nos permitindo agir com mais eficácia e propósito.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

A consciência plena, ou mindfulness, é uma ferramenta poderosa nesse processo. Ela nos ajuda a manter o foco no presente, reduzindo a tendência de nossa mente de vagar pelo passado ou futuro. Práticas como meditação, exercícios de respiração e outras técnicas de relaxamento podem ser extremamente úteis para aumentar nossa consciência do momento atual e, consequentemente, nossa capacidade de ação.

Além disso, o desenvolvimento de uma mentalidade positiva e a construção de uma relação saudável com nossos pensamentos e emoções podem nos ajudar a reequilibrar

A distribuição de nossa energia mental. Isso envolve reconhecer que, embora não possamos mudar o passado nem controlar completamente o futuro, temos o poder de agir no presente de maneira significativa.

A procrastinação é mais do que um simples hábito. Ela é um reflexo de como gerenciamos nossa energia mental. Ao aprender a focar mais no presente, podemos liberar nossa energia para ações mais produtivas e significativas. Assim, reconhecendo e ajustando a forma como distribuímos nossa energia, podemos superar a procrastinação e atingir um estado de maior eficácia e satisfação pessoal.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com dois meses de assinatura digital grátis