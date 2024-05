A oração Pai Nosso nos ensinou a buscar refúgio e força em momentos de necessidade. No Dia das Mães resolvi fazer um poema à Mãe Nossa de cada dia:

Mãe Nossa que acordas com o amanhecer, preparas o café e despertas com um sorriso, mesmo após as noites mal dormidas. No silêncio do teu amor, encontras a força para ser mulher, profissional, amiga, e tantos outros papéis que a vida te pede. Tuas mãos, que afagam e cuidam, também são capazes de construir impérios e de transformar realidades.

Oração Mãe Nossa - Catarina Pignato

Na empresa, transformas desafios em oportunidades, lidando com a maternidade e a carreira com a destreza de quem equilibra mundos.

Santificada seja a tua resiliência, aquela que enfrenta preconceitos e limitações impostas por um mundo que ainda aprende a valorizar a mulher em sua plenitude. Vens ensinando, com teu exemplo, que é possível cuidar dos filhos e, simultaneamente, liderar projetos, inspirar equipes e alcançar metas ambiciosas.

Assim na terra como no trabalho, tua presença é sinal de mudança e de esperança. Lutas diárias por condições mais justas e por um ambiente de trabalho que reconheça as necessidades únicas da maternidade, promovendo não apenas o retorno ao trabalho, mas uma verdadeira integração que respeita o tempo e o ritmo de cada mãe.

Perdoa-nos, Mãe, quando falhamos em te apoiar, quando nossas estruturas e nossos preconceitos te impedem de brilhar. Não nos deixes cair na insensibilidade e nos livre de todo descaso. Que possamos ser parceiros de tua jornada, apoiando e aprendendo contigo, pois sabemos que ao teu lado cresceremos e construiremos um mundo mais justo e igualitário.

Assim, cada dia ao teu lado é uma lição de vida e um passo em direção a uma sociedade que, esperamos, seja reflexo do amor e da garra que depositas em cada ato. Mãe Nossa, és inspiração para que cada um de nós possa encontrar em ti o exemplo de que, acima de tudo, o amor e a determinação são as verdadeiras chaves para a transformação do mundo.

Amém.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis