Quando penso na frase de José Saramago, "É necessário sair da ilha para ver a ilha", percebo o quanto ela se aplica à minha vida como gestora. Muitas vezes, ficamos presos em nossas rotinas e processos diários, e isso nos impede de ver o verdadeiro potencial de nossa empresa.

Refletindo sobre minha jornada, vejo que isso aconteceu comigo. Trabalhei durante muitos anos no restaurante da minha família, onde me sentia reprimida e sem liberdade para crescer. Esse ambiente limitante era minha "ilha conhecida". Eu sabia que precisava sair dali para explorar novos horizontes e encontrar meu verdadeiro potencial.

Muitas vezes, ficamos presos em nossas rotinas e processos diários, e isso nos impede de ver o verdadeiro potencial de nossa empresa

Decidi, então, pedir uma "embarcação". Foi quando me inscrevi em um curso de micropigmentação, mesmo sem experiência prévia, para resolver um problema imediato na clínica de estética onde trabalhava. Esse passo ousado representou minha saída da ilha. Foi o momento em que comecei a ver novas possibilidades e oportunidades que antes estavam ocultas.

Ao longo dessa jornada, aprendi que é fundamental desafiar os scripts prontos e processos padronizados. No início, segui os modelos tradicionais na estética, mas rapidamente percebi que precisava criar algo único. Foi assim que desenvolvi uma técnica, celebrando a beleza natural em vez de seguir um molde fixo. Isso me ensinou que a inovação vem quando questionamos se nossos processos atuais são realmente os melhores ou se há espaço para melhorias.

Assumir o controle da minha trajetória profissional foi fundamental. Me tornei a protagonista da minha própria história, tomando decisões difíceis, assumindo riscos e liderando com uma visão clara e inspiradora. Aprendi que, em momentos de crise ou estagnação, é importante pedir ajuda ou buscar novos recursos, assim como fiz ao decidir fazer o curso de sobrancelha, mesmo enfrentando a opinião contrária de muitos ao meu redor.

É essencial buscar regularmente uma perspectiva externa para o crescimento da empresa

Enfrentar desafios se tornou uma oportunidade de crescimento. A saída da ilha não é fácil e exige coragem e determinação. Enfrentei muitas tempestades, desde dificuldades financeiras até a falta de apoio, mas cada desafio foi uma oportunidade para fortalecer a empresa e a equipe.

Estar imerso no dia a dia da operação muitas vezes me fez perder de vista o quadro geral. Aprendi que, tal como no conto de Saramago, onde só ao sair da ilha é possível vê-la em sua totalidade, é essencial buscar regularmente uma perspectiva externa. Isso pode ser feito por meio de consultorias, feedback de clientes, benchmarking com outras empresas ou simplesmente um retiro estratégico com a equipe de liderança.