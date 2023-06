Tucker Carlson retomou seus monólogos, como Tucker on Twitter, com ataque à cobertura americana da destruição da represa de Nova Khakovka —e à cobertura sobre alienígenas.

"Foi um sucesso", noticiaram sites como Deadline, sobre os já mais de 50 milhões de audiência, contra os 3 milhões que tinha na Fox News. Ele programou a estreia para coincidir com o horário nobre da TV.

Sobre a represa, ressaltou ser "efetivamente russa, construída pelo governo russo e situada em território controlado pela Rússia", fornecendo "água para a Crimeia, lar da frota russa do mar Negro há 240 anos". Daí por que, em dezembro, "o Washington Post ouviu de um general ucraniano que havia lançado foguetes na represa, como teste".

Mas os canais de notícia, prosseguiu, dizem que foi a Rússia. "Foi Putin. Foi Putin. O raciocínio deles é simples. Putin é mau. E as pessoas más fazem coisas más puramente pela alegria sombria de serem más. Putin atacou a si mesmo, que é a coisa mais má que se pode fazer e, portanto, apropriada para um homem tão mau".

Por outro lado, mais extensamente e com ironia maior:

"Podemos dizer com absoluta certeza que Zelenski não estava envolvido. Ele não poderia. Zelenski é decente demais para o terrorismo. Quando você o vê na TV, é verdade, pode ter uma impressão diferente. Suado, um comediante tornado oligarca, perseguidor de cristãos, amigo da BlackRock. Mas não acredite nos seus olhos. Mr. Zelenski é um homem muito bom. O melhor, de fato. De todas as pessoas no mundo, nosso amigo ucraniano de olhos mortos e agasalho é excepcionalmente incapaz de explodir uma represa. Ele é literalmente um santo, um homem no qual não existe pecado."

Sobre alienígenas, acusou Washington Post e New York Times de esconderem a "revelação" de um oficial da força aérea americana, sobre uma nave e sua tripulação há décadas nas mãos do Pentágono.

NYT VS. TWITTER

O Tucker on Twitter foi compartilhado pelo publisher Elon Musk, que voltou a dizer como "seria ótimo ter programas de todas as partes do espectro político nesta plataforma".

O NYT noticiou a estreia de forma contida. Foi mais crítico ao cobrir a entrevista feita um dia antes pelo próprio Musk com o herdeiro político da família Kennedy, adversário de Joe Biden no Partido Democrata. No título, "Robert Kennedy Jr., com Musk, promove ideias de direita e desinformação". Logo abaixo, o jornal reconhece que ele tem "números surpreendentemente altos, consistentemente de 20% nas primárias".

Em duas horas, Kennedy Jr. afirmou, por exemplo, sobre a China:

"Devemos competir com eles numa plataforma econômica, não militar. Não tenho medo da China. Esse tipo de competição seria bom para o mundo inteiro. A China não quer uma guerra conosco. Deveríamos estar conversando com a China, pelo amor de Deus. Qualquer negociação com a China não deveria ser de arrogância militar. Nós queremos reconstruir a nossa base industrial. Isso deveria estar na próxima rodada de negociações. Os chineses têm se saído muito melhor do que nós porque têm projetado poder econômico no exterior, e o mundo gosta disso. Nós pensamos que o mundo está do nosso lado, mas ele não está. O resto do mundo está olhando e dizendo, 'o que diabos vocês estão fazendo? Por que estão tentando criar uma guerra com a China? Por que estão fazendo de Taiwan uma questão militar?'. Deixe Taiwan e a China se acertarem. Eles não querem guerra. Eles querem prosperidade, e isso não pode acontecer, se houver uma guerra. Vamos desescalar a conversa de guerra."