No diário chileno La Tercera, "Por unanimidade, Banco Central inicia processo de redução de juros com corte agressivo de 100 pontos-base" (abaixo). Ouviu, de profissionais do mercado financeiro do país: "Com isso, nós aumentamos a nossa expectativa para os próximos dois cortes", também acentuados.

Reprodução/La Tercera

Na Bloomberg, "Chile entrega corte enorme [jumbo] nas taxas de juros conforme AL se volta para ciclo de flexibilização". No texto:

"O corte envia uma mensagem forte de que as taxas vão mergulhar. É o sinal mais intenso de que a maior parte da América Latina está se beneficiando dos aumentos precoces e agressivos das taxas durante a pandemia, à medida que se dissolvem as pressões sobre os preços. O Brasil deve cortar os custos dos empréstimos a partir da próxima semana, com Peru e México seguindo o exemplo e a Colômbia logo atrás. Por outro lado, as autoridades monetárias nas economias desenvolvidas, incluindo Estados Unidos e Europa, apertaram a política novamente nesta semana."