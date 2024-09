Segundo um velho provérbio, realizar-se na vida, quem sabe até passar de fase, demanda ter um filho/a (filhe?), escrever um livro e plantar uma árvore.

Filho/a, ok, e, quanto ao livro, hoje talvez seja até mais fácil escrevê-lo do que ler unzinho sequer; sobre plantar a árvore, essa missão foi contemporaneamente trocada por outra: correr uma maratona.

Sim, a prova de 42,2 km ganhou status de realização pessoal biográfica. Eis o famoso e estranho fetiche da maratona, de que já tanto falei, aquele que, para ser justo com ele, o fetiche, exigiria dos maratonistas que nos vestíssemos da cabeça aos pés de vinil ou látex e tomássemos pelos 42.195 metros chicotadas das dominatrices travestidas de pacers.

Dito isso, se você quiser realizar com garbo esse fetiche, Porto Alegre chegou. Neste domingo (29), a capital gaúcha realiza a 39ª edição de sua prova de 42,2km, considerada a mais rápida do Brasil em razão do percurso quase totalmente plano.

(Ignoremos, por ora, a neófita Florianópolis.)

Isso importa para o fetichista, já que ele ali tem a oportunidade real de conquistar seu recorde pessoal ("rp", no jargão); importa também para quem tenta viver disso, se é que alguém ainda no Brasil tenta viver do atletismo de alto rendimento. O prêmio ao primeiro colocado pode chegar a R$ 180 mil, valor completamente extravagante para os padrões domésticos.

Por conta disso, Paulo Silva, organizador da prova e ele mesmo ex-atleta de alto rendimento e ex-treinador, acredita que o recorde masculino da prova, 2:12:59, que dura 31 anos, possa ser quebrado.

Maratona de Porto Alegre é considerada a mais rápida do Brasil - Divulgação

Mas fixações com relógio sempre estiveram presentes em Porto Alegre. O que torna esta edição de "POA" realmente especial é que ela marca certo triunfo civil sobre as enchentes de outono. Transferida de junho para o fim de setembro, a prova ganhou uma pequena mas especialíssima mudança de percurso: os corredores agora adentram o Mercado Público, um dos cartões-postais da cidade, que também ficou parcialmente submerso.

Não é pouca coisa: de 1869, ele é o mais antigo mercado público brasileiro. Voltou à ativa em junho, 41 dias após seu fechamento. Verdade que a inclusão do Mercado no itinerário já estava prevista pelos organizadores antes mesmo do dilúvio, mas só para a 40ª edição, em 2025.

Retorna a maratona, mas Porto Alegre ainda não voltou "full" do cataclismo. O aeroporto Salgado Filho, por exemplo, deve receber voos só em quatro semanas. Houve, com isso, cancelamentos e diminuição de inscritos para a mara. Mesmo assim, somadas todas as provas (5km, 10km, meia e a mara propriamente dita), a tigrada bate nos 20 mil corredores.

O Mercado Público de Porto Alegre, inaugurado em 1869, o mais antigo em atividade no Brasil - Carlos Macedo/Folhapress

Para dez entre dez corredores, o adiamento teve uma única vantagem: a se confirmarem as previsões meteorológicas, as provas acontecerão sob temperatura de cerca de 15°C, um ambiente muito mais agradável e muito menos insano do que seria sob os 25°C, 26°C que brindaram o fim de semana da data original, em meados de junho.

Talvez até justifique, para os forasteiros, uma passadinha no ponto do chimarrão da área de dispersão.