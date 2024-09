Muita gente começa a correr por razões que dizem respeito ao corpo: perder peso, ganhar condicionamento e resistência. Muito fácil de ser praticada, a corrida é excelente para forjar a partir do zero uma rotina de atividade física. E sendo tiro certo para criar hábito, é antídoto de efeito rápido contra o sedentarismo.

Dito isso, é a alma que sai mais impactada. Alegria é um produto imediato, costuma vir já durante o treino. A disposição e o bem-estar são duradouros, permanecem ao longo do dia, especialmente se o cascalho é pela manhã.

A autoestima cresce com o tempo e prescinde das provas, ainda que pouca gente abdique dessas verdadeiras festas, sempre aos fins de semana, que criam expectativa à medida que se aproximam e, ao final de tudo, ainda deixam no corredor uma medalha —e um domingo alto-astral inteiro pela frente.

O colunista, à direita, numa prova bucólica em Morretes (PR) - Natalia Blauth/Divulgação

Há ainda um lado social forte, mas isso outras atividades físicas também proporcionam. Experimente, de qualquer forma: correr conversando por uma hora, quem sabe mais, é como ir a uma "movida", andar por bares e bares, mas sem beber uma gota de álcool e tendo prazer similar.

Alguns treinadores de assessorias esportivas badaladas ainda destacam um lado mais planejador, como se o cumprimento judicioso do ciclo canônico de treino para uma prova longa como a maratona ou o triatlo desse ao esportista capacidade de organização e de entendimento de prioridades –duas habilidades exigidas no mundo corporativo.

Mas como eu sou anticanônico, relevemos esse argumento tão usado pelo… cânone.

Para mim, a corrida serve para outra coisa: proporcionar bons momentos de introspecção e de eventual autoanálise. A endorfina talvez "vicie" o resultado e o alcance dessa introspecção, que são muito diferentes daqueles produzidos na ioga, por exemplo.

Meia maratona no circuito de Interlagos (SP) - Charlie Turdera

Na ioga, ou na meditação, que dá na mesma, a prática visa controlar o fluxo do pensamento. No começo das sessões, os boletos, a agenda, o jogo da Portuguesa e a programação do Sesc dominam, mas depois você começa a domar o jorro de estímulos mantendo foco na respiração. Ioga é genial.

Na corrida, essa história de foco de que talvez te falem é pura conversa fiada. Aqui o fluxo de pensamento é bem-vindo, em nada vai atrapalhar na "concentração". Ao correr, você não fica a pensar na respiração, na pisada ou no movimento dos braços. Os gestos são naturais. Quando muito, pensa-se no ritmo.

Não que as ideias sejam tremendas, verdadeiros "momentos eureca". Nenhum corredor vai trazer o primeiro prêmio Nobel para o Brasil, tampouco ganhar um tiquinho de capacidade abstracional para enfrentar os filhos no xadrez.

O colunista com a filha Maria Vitória, na Maratona da USP de 2015 - Fernanda Medeiros

Mas dá para imaginar uma nova reportagem, lembrar de alguém há muito distante, pensar numa maneira de se relacionar sem altercação com a parte bolsonarista da família.

O que eu jamais consegui com tantos anos de cascalho foi colocar as percepções que tenho, e que me parecem dignas de, não ria, um Henry James, num texto minimamente elegante, como faria com o pé nas costas o escritor anglo-americano.



Porque um dia eu queria fazer com que Daisy Miller, digamos, "não" pensasse na eficácia e na amplitude do sistema de bibliotecas paulistanas; na dificuldade de se distinguir os muitos tipos de câmbio Shimano; na resistência das pitangueiras em São Paulo, a frutificar a cada primavera; na dona Natália escrevendo em bordas de envelope as receitas da Ofélia.