Como é que começou a brincadeira do "Fusca Azul"? A regra é clara: ao avistar um Fusca azul na rua, você deve dar um tapa ou um soquinho no ombro da pessoa que está ao seu lado. Há pequenas variações de lugar para lugar. Para alguns, vale qualquer cor de Fusca e o azul dá direito a dois socos.



Como é que isso começou?



Existe um vídeo na internet contando uma história bem maluca. Diz que, em 1914, um funcionário da Ford teria misturado tintas por engano na linha de montagem. Saíram de lá carros azuis contra a vontade de Henry Ford. A partir daí, o empresário passou a dar tapas nas costas do funcionário que cometeu o erro toda vez que o encontrava.

Bobagem, essa história nunca existiu. Muita gente caiu na piada e a republicou como sendo verdadeira. Ela continua sendo divulgada até hoje.

BARUERI, SP, BRASIL, 05-08-2004: O jogador de basquete, Oscar Schmidt, em Alphaville, bairro de Barueri (SP), lembra quando o pai tinha um fusca azul, onde ele sempre ia no banco de trás. Hoje, ele mal conseguiria colocar o pé dentro do carro - Fernando Moraes/Folhapress



Qual é a história verdadeira?



O que eu encontrei foram explicações bem diferentes. Uma delas diz que, como o carro ficou associado ao período do nazismo na Alemanha, os americanos se cutucavam quando viam um Fusca passando.

Existe, porém, outra explicação que achei mais convincente. Nos anos 1960, o Volkswagen Beetle (besouro) foi apelidado nos Estados Unidos de "bug" ("inseto", em inglês), por causa de seu formato que parece uma joaninha. O design do carro também lembrava uma charrete puxada por cavalos, com dois lugares, chamada Buggy.

E o que as pessoas fazem quando um besouro, um inseto, pousa no ombro de alguém? Dão um tapa. Então começaram a fazer o mesmo quando viam passar um "bug" (um Fusca) nas ruas. Era uma boa desculpa para uns e outros se estapearem.

Os americanos batizaram a brincadeira de "punch buggy" (socar o inseto). Dependendo da região dos Estados Unidos, ela pode aparecer como "slug bug".



Os americanos levam mesmo o negócio tão a sério assim?



Sim. Até criaram até livros de regras para a brincadeira. Um deles foi "Punch Buggy: The official rules" [As regras oficiais], de Ian Finlayson e Michael David Lockhart, lançado em agosto de 1998. O livro tem 64 páginas e os autores contam que a brincadeira teria sido criada no antigo Egito (mas avisam que se trata de uma explicação satírica). Na capa do livro, por coincidência, o Fusca é azul.

Como se espalhou pelo mundo?



Para começar, os vizinhos mexicanos logo copiaram a brincadeira. Lá o Fusca é chamado de Vocho. A cor mais difícil de encontrar era a amarela. Então, quando aparece um Fusca amarelo, a criança grita "Vocho amarillo!" e manda o tapa, que é considerado sinal de boa sorte.



A brincadeira acabou se espalhando pelo mundo com Fuscas de diferentes cores e também veio para o Brasil. Só não se sabe exatamente quem escolheu a cor azul. Pode ter sido também uma questão de ser uma cor mais difícil de se ver nas ruas.