Após união em apoio a Guilherme Boulos contra Bruno Covas (PSDB) no segundo turno no ano passado, PSOL e PT começaram 2021 se estranhando na Câmara Municipal de São Paulo.



O PSOL lançou Erika Hilton à presidência, mas o PT votou em Milton Leite (DEM), em negociação que resultou em posição na Mesa Diretora para a sigla. Na sequência, Luana Alves (PSOL) disse que seu partido tem coragem de ser oposição de verdade e “prefere o compromisso com o povo do que os cargos”.

Juliana Cardoso (PT) foi eleita primeira-secretária, mas não com os votos dos vereadores do PSOL, que preferiram se ausentar ou se abstiveram na votação.

Tanto em seu voto para a presidência como em seu discurso após ter sido escolhida para a Mesa, Juliana disse que continuava sendo a mesma vereadora feminista e que defende a periferia. Também destacou a necessidade de aproximação das esquerdas e que o votos do PT não mudariam a disputa pela presidência da Casa, vencida por Milton Leite.