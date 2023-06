Alvo de ação da Polícia Federal nesta terça-feira (27), o empresário Milton de Oliveira Júnior teve um diálogo com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) vazado em julho de 2021, no qual ambos faziam piada com o então governador de São Paulo, João Doria.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à Folha - Marlene Bergamo/Folhapress

Na época, Oliveira era dono de uma retransmissora da rádio Jovem Pan na cidade de Itapetininga (SP) e se preparava para fazer uma entrevista com Bolsonaro. A conversa, no entanto, já estava sendo transmitida por um canal bolsonarista no Facebook, sem que ambos soubessem.

"O nosso governador só quer saber de vestir sunga, presidente, não quer saber de mais nada", disse Oliveira.

"Apertadinha, apertadinha", respondeu Bolsonaro, e ambos gargalharam.

Na época, o então governador era opositor de Bolsonaro e crítico do seu negacionismo em relação à pandemia. Aliados do então presidente deram ao tucano o apelido de "calça apertada", em referência às roupas justas que Doria usava.

Oliveira sofreu ação de busca e apreensão da PF por ter admitido que ajudou a financiar manifestações golpistas em 8 de janeiro.