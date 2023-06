A PF (Polícia Federal) vai pedir ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) recursos do Fundo da Amazônia para construir um Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) na região que abriga a floresta.

A demanda já foi tratada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, gestor do fundo. Ao todo, as ações para a região com esses recursos devem somar R$ 1 bilhão.

Agentes da PF, do Ibama e militares fecham, em 2020, garimpo que operava ilegalmente na Reserva Biológica (Rebio) Maicuru, no norte do Pará - Divulgação/Polícia Federal

De acordo com o diretor de Amazônia e Meio Ambiente da PF, Humberto Freire, a ideia é ter um comando de controle centralizado com todos os países da Amazônia Legal. "É preciso ter eixos estruturantes comuns, técnicas e doutrinas de investigação alinhadas, formalização de provas. Isso ajuda a combater o crime na região", explica.

Os delitos cometidos na Amazônia, com frequência, têm ligação com organizações que atuam nas nações com as quais o Brasil tem fronteira, uma vez que, na floresta, não é possível haver um controle mais efetivo.

Pelo desenho inicial, representantes das polícias e das secretarias de segurança dos países vizinhos trabalhariam no mesmo local. A estrutura é comparada ao centro de comando e controle usado pela PF durante a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas, em 2016.

No momento, uma carta de intenções está sendo consolidada pelo MJ para ser enviada ao BNDES. Enquanto isso, os adidos da PF nos países fronteiriços já vem conversando com seus contrapartes locais.