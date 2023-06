São Paulo

Em reunião nesta segunda-feira (19), lideranças do Republicanos disseram ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) que o partido decidiu continuar como parte da gestão municipal. Em maio, o então secretário de Habitação, João Farias, pediu demissão e expôs uma crise que se arrastava internamente.

Como revelou o Painel, Farias entrou em conflito com o diretor-presidente da Cohab, João Cury, e o secretário de Governo, Edson Aparecido, a respeito de um decreto ainda não publicado para desapropriação de uma área e construção de um projeto habitacional em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo.

O decreto serviria especificamente ao propósito de viabilizar um empreendimento habitacional submetido pelas empresas parceiras Usu Campeão e Sousa Araújo ao programa Pode Entrar. A prefeitura pagaria aproximadamente R$ 1,1 bilhão às empresas pelo projeto. Farias argumentava que o decreto era ilegal e beneficiaria as duas empresas em detrimento de concorrentes.

No encontro de segunda, do qual participou o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, o assunto foi abordado brevemente, com o entendimento de que o decreto só será publicado caso a Procuradoria-Geral do Município diga que ele tem legalidade, como demandava Farias.

Logo após a crise, lideranças do Republicanos chegaram a defender o apoio a Ricardo Salles (PL) ou o lançamento de uma candidatura própria na eleição de 2024.

Com a desistência do deputado federal, o partido decidiu que seria melhor continuar na administração municipal, com sinalização de que fará parte do arco de partidos que sustentará a candidatura do emedebista.

O favorito do Republicanos a assumir a secretaria de Habitação de São Paulo é o deputado federal Milton Vieira, que também é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. A indicação será apresentada ao prefeito nos próximos dias.