Curitiba

Atendendo a um pedido da BNDESPar (BNDES Participações S.A.), os acionistas da Copel (Companhia Paranaense de Energia) concordaram em retirar alguns itens da pauta da assembleia geral extraordinária marcada para a tarde desta segunda-feira (10), em meio a pressão de parlamentares do PT contrários à privatização da companhia.

No domingo (9), a Copel informou que recebeu uma carta da BNDESPar pedindo a retirada de quatro itens da pauta, como mudanças estatutárias, a conversão de ações preferenciais em ordinárias e a migração da companhia para o "Novo Mercado" (segmento especial na bolsa). As medidas antecedem a privatização da companhia.

Hoje, a Copel é controlada pelo governo do Paraná, o maior acionista, com 31,07% de participação. Mas, uma lei estadual aprovada no final do ano passado autoriza a companhia a não ter mais um acionista controlador. Desde então, a Copel vem adotando medidas para concluir a desestatização.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, durante evento no Palácio da Alvorada - Pedro Ladeira-2.mai.2023/Folhapress

A carta da BNDESPar, que é o segundo maior acionista da Copel, com 23,97% das ações, foi assinada pelo presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante.

A manifestação da BNDESPar foi comemorada pelo grupo de oposição ao governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD). De acordo com parlamentares do PT, o pedido da BNDESPar é uma sinalização de "contrariedade à privatização".

Petistas já tinham tentado cancelar a realização da assembleia geral extraordinária da Copel no STF (Supremo Tribunal Federal), mas a liminar foi negada pelo ministro Luís Roberto Barroso.

"Estamos confiantes que o BNDES se manifeste contrário às alterações estatutárias que permitem transformar a Copel em companhia de capital disperso, sem acionista controlador", avalia o deputado estadual Arilson Chiorato (PT), em referência à lei sancionada em novembro do ano passado pelo governo do Paraná.

A lei estadual também propõe regras para que nenhum acionista venha a exercer votos correspondentes a mais do que 10% do total.

O pedido da BNDESPar, para retirar os itens da pauta, foi analisado logo no início da assembleia geral extraordinária.

Na carta que encaminhou à Copel, a BNDESPar alega que os itens, se aprovados, podem "reduzir os direitos que são conferidos aos acionistas preferencialistas sem qualquer compensação, seja de cunho econômico ou político".

Mercadante afirma ainda que a BNDESPar leva em consideração "a natureza estratégica da Companhia e seu relevante papel para segurança energética do Brasil, bem como assegurará os direitos e interesses do BNDES como banco público, que financia e participa da empresa há mais de 30 anos".