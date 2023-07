A sede da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, que funcionava no Rio de Janeiro, foi transferida na última terça-feira (18 ) para São Paulo. As novas instalações ficam no Complexo do Centro Tecnológico da Marinha, localizado no campus da USP (Universidade de São Paulo).

Cerimônia celebrou transferência de sede de diretoria para São Paulo. Foto: Agência Marinha de Notícias, divulgação.

Conforme a Marinha, além de ficar mais perto de centros de produção de alta tecnologia e de laboratórios e núcleos de pesquisa de universidades, a transferência aproxima geograficamente a área de tecnologia da Marinha do Centro Industrial Nuclear de Aramar e do Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, que ficam em Iperó, cidade a cerca de 125 quilômetros de São Paulo.

A diretoria, todavia, continuará com representação no Rio, onde a Marinha mantém as estruturas do Centro Tecnológico da Marinha, o Centro de Análises de Sistemas Navais, o Instituto de Pesquisas da Marinha e o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira.