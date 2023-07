A nomeação do economista Marcio Pochmann para a presidência do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) deve reforçar a trincheira do governo contrária ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele também se manifesta contra o Pix, criado pela autoridade monetária.

Petista e desenvolvimentista, Pochmann é um crítico contumaz do BC e defende a revogação da lei que estabeleceu a autonomia da instituição, aprovada no governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele deve ser nomeado para o instituto apesar da oposição de sua futura chefe hierárquica, a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Economista Marcio Pochmann deve reforçar trincheira do governo contra BC - Eduardo Anizelli/Folhapress

"Banco Central que Bolsonaro tornou independente no Brasil permite que a inflação siga descontrolada. Sem saber combater a alta no custo de vida, assegura-se à alta dos juros e agora defende subsídios fiscais para suavizar o preço dos alimentos e da energia. Crueldade", escreveu ele numa rede social em junho do ano passado.

Pochmann refere-se ao BC autônomo como "sindicato dos banqueiros". Em fevereiro de 2021, disse que a aprovação da autonomia transformava o Brasil em um "protetorado dos EUA".

Ao mesmo tempo, costuma não fazer críticas individualizadas a Campos Neto, preferindo referir-se à instituição.

Ele também já criticou o boletim semanal Focus, que faz projeções sobre indicadores econômicos com base em uma pesquisa com agentes de mercado.

"Até quando o Banco Central continuará emitindo como sua a opinião média de ideólogos do próprio mercado financeiro, cujo relatório Focus exala expectativas paralelas à evolução da realidade, sem acetar ao alvo?", perguntou, em junho de 2020.

Quanto ao Pix, também criado no governo Bolsonaro, ele diz que a ferramenta "fortalece o curso do processo neocolonial" e "aprofunda a lógica da financeirização rentista que não se preocupa com a produção, mas com a circulação do dinheiro".