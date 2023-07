Os conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo terão nesta segunda-feira (31) um almoço com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) para tentar pacificar a relação mútua.

Fachada do Tribunal de Contas do Município de São Paulo - Adriano Vizoni/Folhapress

O encontro foi articulado pela corte de contas, incomodada com as crescentes críticas de Nunes a decisões que afetaram obras e projetos da prefeitura.

O desconforto é recíproco: o prefeito tem reclamado que os conselheiros não deixam sua gestão deslanchar, e chegou a defender em uma reunião que algumas decisões do órgão não sejam cumpridas, como mostrou o Painel.

Nunes receberá os cinco conselheiros na sede do Executivo municipal. No mês passado, o ambiente melhorou um pouco para ele na corte com a chegada de seu ex-secretário de Fazenda, Ricardo Torres, como novo membro do tribunal.

A ideia por trás do almoço é chegar a um armistício e evitar que a troca de farpas escale, especialmente tendo em vista a eleição que se aproxima.

Um argumento que os conselheiros vão levar ao prefeito é que suas decisões são técnicas, e que os projetos barrados são a minoria. Também vão defender que haja contato mais próximo entre a corte e o Executivo para tentar resolver eventuais inconsistências em ações da prefeitura.