São Paulo

Marcos Pereira, presidente do Republicanos, diz ao Painel que Jair Bolsonaro (PL) está fazendo "oposição por oposição" ao se colocar contra a reforma tributária e criticar publicamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ao tratar do posicionamento do ex-presidente, Pereira diz ainda que "extrema direita e extrema esquerda são duas faces da mesma moeda".

Pereira diz que agora Tarcísio precisa ser forte. "[Tem que] Manter a serenidade, como ele já está mantendo. Isso passa", afirma.

Deputado federal Marcos Pereira (SP), presidente do Republicanos, durante sessão da Câmara - Divulgação-7.out.2022/Câmara dos Deputados

Tarcísio tem sido alvo de crítica pública de aliados do ex-presidente desde que participou de entrevista ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse concordar "com 95% da reforma".

O ex-ministro vinha sendo um dos líderes de grupo de governadores que combatia a cobrança centralizada do novo imposto que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal, sob o argumento de perda de autonomia.

Nesta quarta-feira (5), o governador mudou o posicionamento, passou a admitir a cobrança centralizada e então virou alvo de críticas de bolsonaristas.

Em vídeo institucional divulgado pelo Republicanos, Tarcísio diz que a proposta é a "alavanca" para o país dar um salto e crescer.

Com o posicionamento do governador de São Paulo, além do apoio de partidos que vinham manifestando resistência, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), conseguiu dar início à discussão da PEC no plenário da Casa na noite da quarta-feira (5).

Nesta quinta-feira (6), Bolsonaro expôs sua insatisfação durante evento do PL e disse que muitos haviam ficado chateados com Tarcísio, inclusive ele. O ex-presidente disse ao próprio governador que ele não tem "a experiência política" de muitos dos presentes no encontro.

Na reunião, Tarcísio foi interrompido e interpelado pelos deputados. "Eu tô tentando explicar", disse. "Acho arriscado a direita abrir mão da reforma tributária porque... Tudo bem, gente, se vocês não acham a reforma tributária importante não vota", completou.